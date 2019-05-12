Российский лыжник Андрей Ларьков поделился планами на будущее. Спортсмен признался, что хочет принять участие ещё в одних Олимпийских играх.

» Я еще не все сказал в спорте, есть куда прогрессировать, — заявил Ларьков, слова которого приводит News.ru. — тем более будет классическая «разделка», в которой можно будет что-то придумать и показать высокий результат».

Лыжник добавил, что впереди достаточно времени для продуктивной подготовки. По мнению спортсмена, в этом году будут эксперименты, так как методика подготовки меняется перед каждым сезоном.

Также Ларьков отметил, что ему перестали нравится лыжные многодневки, например, «Тур де Ски». Спортсмен пояснил, что раньше в мини-туры входили гонки разного формата, а теперь всё свелось к обычным стартам.