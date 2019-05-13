Камерунский форвард Самуэль Это’О поздравил махачкалинский «Анжи» с днём рождения.

Клубу исполнилось 28 лет. «С днём рождения, ФК „Анжи“! 28 лет сегодня!, — написал Это’О у себя в «Инстаграме» на русском и английском языках. — Навсегда в моём сердце. Big love Suleyman Kerimov».

Напомним, камерунский нападающий защищал цвета «Анжи» в период с 2011 по 2013 годы. Игрок присоединился к составу махачкалинской команды, перейдя из миланского «Интера». Сумма его трансфера составила 27 миллионов евро.

В составе «Анжи» Это’О провёл 73 матча и записал на свой счёт 36 забитых голов и 16 результативных передач. Летом 2013 года нападающий покинул «Анжи» и перешёл в лондонский «Челси». В английском клубе он отыграл один сезон, после чего присоединился к «Эвертону».