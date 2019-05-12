Московский «Спартак» на своём поле принимал «Уфу» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра проходила на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий красно-белых Зе Луиш, отличившийся уже на 11-й минуте встречи. Результативную передачу на свой счёт записал Лоренско Мельгарехо.

После победы в активе «Спартака» стало 46 очков. На данный момент красно-белые занимают четвертую строчку турнирной таблицы, опережая ЦСКА на одно очко. Однако армейский клуб ещё не сыграл свой матч 28-го тура.

«Уфа» занимает четырнадцатое место с 26 набранными очками.

Перед началом встречи болельщики «Спартака» растянули на трибуне баннер, посвященный трагедии в аэропорту «Шереметьево».