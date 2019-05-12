Вильям Оливейра, помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказал, что в команде ожидают возвращения Александра Кокорина.

Специалист отметил, что сейчас трудно понять, сколько времени потребуется Кокорину для восстановления. Однако, несмотря на это, команда ждёт возвращения нападающего. Оливейра добавил, что в «Зените» обсуждают отсутствие Кокорина, так как он является другом для футболистов. «Грубо говоря, только что был в «Зените», а теперь его нет с нами», — заявил специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, с октября 2018 года Кокорин отбывает наказание в СИЗО «Бутырка». В мае 2019 года суд постановил признать игрока виновным и вынес ему приговор в виде полутора лет колонии общего режима.