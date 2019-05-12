Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержал победу в чемпионате Англии, разгромив «Брайтон» в матче 38-го тура. Команда Гвардиолы играла на выезде и выиграла со счётом 4:1.

Счёт в матче открыли хозяева: на 27-й минуте отличился Гленн Мюррей. Меньше минуты потребовалось «горожанам», чтобы восстановить равновесие: забитым голом отметился Серхио Агуэро. Через десять минут Эмерик Ляпорт вывел «Манчестер Сити» вперёд.

После возвращения с перерыва гости ещё увеличили своё преимущество благодаря голу Рияда Мареза на 63-й минуте. Итоговый счёт матча был установлен на 72-й минуте, отличился Илкай Гюндоган.

В параллельном матче «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном». Команда Юргена Клоппа набрала 97 очков и осталась на втором месте.