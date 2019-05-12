Единая лига ВТБ опубликовала расписание полуфинальных матчей стадии плей-офф, в которых примут участие ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Химки».

Серии матчей будут проходить до трёх побед и начнутся на домашних аренах команд с более высоким посевом. Таким образом, в двух первых матчах ЦСКА примет «Зенит», а УНИКС — «Химки».

Первая игра между ЦСКА и «Зенитом» будет проходить 23 мая в Москве, вторая — 25 мая. Затем серия переместится в Санкт-Петербург, третья игра состоится 28 мая. Если потребуется четвертый матч, он пройдет 30 мая. В случае, если победитель так и не будет выявлен, серия вернётся в Москву, очередная игра состоится 2 июня.

УНИКС примет «Химки» 22 и 24 мая на арене в Казани, затем 27 мая игра пройдет в Химках. Если потребуются дополнительные матчи, они будут проходить 29 мая и 1 июня в Химках и Казани соответственно.