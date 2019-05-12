Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.

Как сообщают СМИ, Сафаров поступил в больницу Москвы с туберкулёзом. Специалист находился в тяжёлом состоянии, из-за чего был переведён в туберкулёзную реанимацию. Несмотря на все усилия медицинского персонала, тренер пережил клиническую смерть.

Дочь Сафарова не справилась с эмоциями и устроила скандал в больнице. По её мнению, врачи не хотели лечить Сафарова, поэтому она набросилась на них с кулаками. Девушку забрали в полицию, в то время как медики продолжают бороться за жизнь тренера.

Напомним, Сафаров возглавлял махачкалинский «Анжи» в период с 1994 по 1995 год. Также он работал тренером в махачкалинском «Динамо».