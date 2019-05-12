Тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук рассказал, почему защитник Ярослав Ракицкий хорошо реализовывает стандартные положения.

Тимощук отметил, что на тренировках Ракицкий не уделяет особого внимания отработке штрафных ударов. «Ракицкий так исполняет стандарты, что с ним не надо работать, — заявил тренер в эфире телеканала «Матч Премьер». — Ракицкий прямые стандарты не тренирует, у него это врождённый талант».

Тимощук добавил, что другие группы футболистов отрабатывают стандартные положения на тренировкой и делают это регулярно перед каждым матчем.

Напомним, Ракицкий присоединился к составу «Зенита» в зимнее трансферное окно. Петербуржцы заплатили за защитника донецкому «Шахтеру» 10 миллионов евро.