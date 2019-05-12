В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» проходит футбольный матч между «Зенитом» и московским ЦСКА. На 30-й минуте встречи гости вышли вперёд: забитым голом отметился Иван Обляков.

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв оказался бессилен и не смог спасти свою команду от гола.

Напомним, команды встречаются в рамках 28-го тура чемпионата России. Для команды Сергея Семака данный матч является первым в статусе чемпионов сезона 2018/19. Команда досрочно оформила чемпионство после 27-го тура, в котором на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Осечка «Локомотива» в Туле позволила петербуржцам стать недосягаемыми для соперников.

Сегодняшний матч проходит под закрытой крышей. Также сообщалось, что «Зенит» до конца сезона будет играть в специальной форме с чемпионским шевроном.