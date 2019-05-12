В Санкт-Петербурге продолжается футбольный матч между «Зенитом» и ЦСКА. Игра проходит в рамках 28-го тура чемпионата России, к концу первого тайма счёт на табло равный — 1:1.

Первый гол был забит на 30-й минуте: благодаря точному удару Ивана Облякова гости вышли вперёд. Однако спустя восемь минут Себастьян Дриусси восстановил равновесие, отправив мяч в ворота Игоря Акинфеева.

Напомним, для команды Сергея Семака данный матч является первым в статусе чемпионов сезона 2018/19. Команда досрочно оформила чемпионство после 27-го тура, в котором на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Осечка «Локомотива» в Туле позволила петербуржцам стать недосягаемыми для соперников.

Сегодняшний матч проходит под закрытой крышей. Также сообщалось, что «Зенит» до конца сезона будет играть в специальной форме с чемпионским шевроном.