В Санкт-Петербурге завершился первый тайм футбольного матча между «Зенитом» и московским ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена», команды ушли на перерыв при равном счёте — 1:1.

Автором первого забитого гола стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков, отличившийся на 30-й минуте. В роли его ассистента выступил защитник Марио Фернандес.

Восемь минут потребовалось «Зениту», чтобы восстановить равновесие: мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева забил полузащитник хозяев Себастьян Дриусси.

Напомним, соперники встречаются в рамках 28-го тура чемпионата России. Для команды Сергея Семака данный матч является первым в статусе чемпионов сезона 2018/19. Команда досрочно оформила чемпионство после 27-го тура, в котором на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Осечка «Локомотива» в Туле позволила петербуржцам стать недосягаемыми для соперников.