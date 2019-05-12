Российская фигуристка Анна Щербакова огласила выбор музыки для новой короткой программы, которую будет исполнять в сезоне 2019/20.

«В этом сезоне в своей короткой программе я погружу вас в историю парфюмера! — написала Щербакова у себя в «Инстаграме». — Под саундтрек из этого фильма».

Напомним, в минувшем сезоне Щербакова завоевала золотую медаль чемпионата России, а также стала второй на юниорском чемпионате мира в Загребе. Недавно спортсменка разучила новый четверной прыжок — флип. До этого в её активе уже были четверные лутц и тулуп.

Ранее музыку для новой программы огласила ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова. Фигуристка рассказала, что будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из знаменитого сериала «Игра престолов».