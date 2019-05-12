Эмилиано Ригони вывел петербургский «Зенит» вперёд в матче против московского ЦСКА. Ригони отличился на 62-й минуте встречи, счёт стал 2:1 в пользу «Зенита».

Результативную передачу на свой счёт записал нападающий Артём Дзюба.

Напомним, автором первого забитого гола стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков, отличившийся на 30-й минуте. В роли его ассистента выступил защитник Марио Фернандес. Восемь минут потребовалось «Зениту», чтобы восстановить равновесие: мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева забил полузащитник хозяев Себастьян Дриусси.

Соперники встречаются в рамках 28-го тура чемпионата России. Для команды Сергея Семака данный матч является первым в статусе чемпионов сезона 2018/19.