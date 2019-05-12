Во время очередного эфира телевизионного шоу «Ледниковый период. Дети» возник конфликт между Татьяной Тарасовой и Татьяной Навкой.

Причиной разногласий стали оценки, выставленные членами жюри юной фигуристке Любови Рубцовой. Девочка получила 11,60 баллов и пропустила вперёд двух спортсменок из команды Ильи Авербуха. Однако контент Рубцовой был сложнее, чем у других фигуристок — она исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, а также тройной флип.

Тарасова осталась недовольна техникой исполнения прыжков и заявила, что девочка является «полуфабрикатом». По мнению специалиста, Рубцова прыгала робко, а лутц исполняла с двух рёбер.

Навка вступилась за свою подопечную, но не смогла добиться пересмотра оценок.