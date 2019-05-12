В Санкт-Петербурге завершился футбольный матч между «Зенитом» и московским ЦСКА. Игра проходила на «Газпром-Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Автором первого забитого гола стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков, отличившийся на 30-й минуте. В роли его ассистента выступил защитник Марио Фернандес. Восемь минут потребовалось «Зениту», чтобы восстановить равновесие: мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева забил полузащитник хозяев Себастьян Дриусси.

Во второй сорокапятиминутке Эмилиано Ригони вывел «Зенит» вперёд, отличившись на 62-й минуте. Незадолго до окончания встречи Дриусси оформил дубль и установил итоговый счёт встречи. Стоит отметить, что форвард Артём Дзюба занёс себе в актив ассистентский хет-трик.

Для «Зенита» этот матч стал первым в статусе чемпионов России 2018/19.