В телевизионном шоу «Ледниковый период. Дети» завершился очередной этап, в рамках которого соревновались представительницы женского одиночного катания.

Победительницей этапа стала Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе. Жилина набрала 11,84 балла и включила в свою программу каскад из тройных лутца и тулупа, тройной сальхов и двойной аксель.

В своей программе Жилина предстала перед зрителями в образе гостя с другой планеты. При подготовке номера спортсменка посетила планетарий. «Безукоризненное выступление, сразу виден почерк Этери Тутберидзе», — сказал Геннадий Карпоносов, сидящий в жюри проекта.

Напомним, в шоу фигуристка представляет команду Ильи Авербуха. В прошлом сезоне шоу зрители могли наблюдать в команде Авербуха другого ученика Тутберидзе — Арсения Федотова, который в итоге и стал победителем программы.