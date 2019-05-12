Кубок Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин

Кубок Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге состоялся Кубок Европы по синхронному плаванию, турнир стал отборочным на Олимпийские игры 2020 года.

Соревнования проходили в бассейне «Невская волна». По итогам турнира женская сборная России завоевала путевку для соревнований групп на Олимпиаду в Токио-2020.

В состав российской национальной команды входят Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Девушки набрали 95,2961 баллов, продемонстрировав жюри постановку «Кадриль». Второе место заняли представительницы Испании, в активе которых 89,7351 балла. Третья строчка осталась за греческими синхронистками, они набрали 84,7804 балла.