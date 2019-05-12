Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» получили золотые медали чемпионата России 2018/19 года. Также команда получила чемпионский кубок, он был вручён в руки капитана Александра Анюкова.

Церемония награждения «Зенита» состоялась на «Газпром-Арене» после завершения матча против московского ЦСКА. Игра проходила в рамках 28-го тура Премьер-Лиги и закончилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

Главный тренер команды Сергей Семак признался, что стать чемпионом России в статусе тренера оказалось сложнее, чем будучи игроком. При этом тренер отметил, что творцом победы является не он, а футболисты команды.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство по итогам 27-го тура, в котором в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Осечка «Локомотива» в Туле сделала «Зенит» недосягаемым для соперников.