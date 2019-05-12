Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России одержала победу над Австрией со счетом 5:0. В составе россиян дубль на 13-й и 41-й минутах оформил Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Никита Кучеров на 35-й минуте, Иван Телегин спустя 40 секунд после Кучерова и Илья Ковальчук на 45-й минуте встречи.

«Зенит» обыграл ЦСКА и получил чемпионский кубок

«Зенит» в матче 28-го тура РПЛ на своём поле обыграл ЦСКА со счётом 3:1, в составе победителей отличились Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони. Нападающий Артём Дзюба оформил ассистентский хет-трик. После завершения матча состоялась церемония награждения, на которой игроки и тренерский штаб «Зенита» получили кубок и золотые медали.

Даниил Квят завоевал очки на Гран-при Испании

В Барселоне состоялся пятый этап Гран-при Формулы-1, победу одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюс Хэмилтон. На второй строчке расположился его напарник по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на девятой позиции и набрал два очка. Его партнёр по команде Александер Албон финишировал одиннадцатым.

Анна Щербакова огласила музыку для новой программы

Российская фигуристка Анна Щербакова огласила выбор музыки для новой короткой программы, которую будет исполнять в сезоне 2019/20. «В этом сезоне в своей короткой программе я погружу вас в историю парфюмера! — написала Щербакова у себя в «Инстаграме». — Под саундтрек из этого фильма».

Единая лига ВТБ опубликовала расписание полуфинальных матчей

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей в Единой лиге ВТБ. Петербургский «Зенит» будет играть с ЦСКА, казанский УНИКС — с «Химками». 23 и 25 мая ЦСКА примет «Зенит» в Москве, затем 28 мая серия переместится в Петербург. УНИКС будет играть на своей площадке 22 и 24 мая, 27 мая матч пройдет в Химках.