Сборная России по хоккею встретится с командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира. Матч состоится сегодня, 13 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени.

Накануне сборная России разгромила Австрию, забросив в ворота соперника пять безответных шайб. Команда Ильи Воробьёва имеет в своем активе шесть очков после двух матчей. Такой же результат показывают чехи, команды возглавляют турнирную таблицу группы В.

За день до встречи главный тренер сборной России Илья Воробьев заявил, что ворота команды будет защищать голкипер Андрей Василевский.

Напомним, чемпионат мира проходит Словакии в период с 10 по 26 мая. Соревнования проводятся в двух городах — Братиславе и Кошице. Сборной России играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.