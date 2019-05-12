Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба признался, что хотел бы перейти в чемпионат Англии.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Дзюба заявил, что хотел бы играть в Англии и ждёт предложений. «Если будут предложения… Сказали, что должны быть. Будем ждать», — сказал футболист после завершения матча с ЦСКА. Команды встречались в рамках 28-го тура чемпионата России, «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

После матча состоялась торжественная церемония награждения: игроки и тренерский штаб «Зенита» получили золотые медали чемпионата России 2018/19 года. Также команда получила чемпионский кубок, он был вручён в руки капитана Александра Анюкова.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство по итогам 27-го тура, в котором в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Осечка «Локомотива» в Туле сделала «Зенит» недосягаемым для соперников.