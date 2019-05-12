Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в чемпионате России.

После завершения матча с ЦСКА на поле «Газпром-Арены» состоялась церемония награждения «Зенита». Семак заявил, что главным творцом победы является не он, а футболисты команды. «Играет команда, и все ребята весь сезон пахали и заслуженно стали чемпионами», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Семак добавил, что выиграть титул в роли тренера оказалось сложнее, чем будучи игроком. «Это совсем другая ответственность, другая нагрузка», — пояснил специалист.

Напомним, чемпионский кубок, врученный «Зениту» после 28-го тура, навсегда останется в команде. Согласно регламенту, команда, завоевавшая пятый титул забирает трофей навсегда.