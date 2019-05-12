Защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

«Мы с первого тура жили за это чемпионство, — заявил Иванович в эфире телеканала «Матч ТВ». — У нас получилось, и мы очень довольны». Защитник добавил, что считает победу в чемпионате заслуженной.

После матча 28-го тура РПЛ с московским ЦСКА состоялась церемония награждения. «Зенит» одержал победу со счётом 3:1, поэтому Иванович выразил мнение, что болельщики должны были остаться довольны как игрой команды, так и итоговым результатом. Футболист признался, что готовиться к матчу в статусе чемпионов было непросто.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство по итогам 27-го тура, в котором в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Осечка «Локомотива» в Туле сделала «Зенит» недосягаемым для соперников.