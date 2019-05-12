Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Испании, где занял девятое место и набрал два очка.

Гонщик отметил, что было много захватывающих моментов, однако ему пришлось столкнуться с небольшой проблемой. «Шины не были готовы на пит-стопе, но такие вещи случаются, особенно когда тебя зазывают в боксы в последний момент», — заявил Квят в интервью после завершения гонки.

Пилот добавил, что для него было вполне реально занять седьмое место, но достичь этого результата не удалось.

Напомним, победу в гонке одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюс Хэмилтон. На второй строчке расположился его напарник по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.