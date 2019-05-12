На матче между «Зенитом» и ЦСКА, который состоялся на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, присутствовало рекордное количество зрителей — 61 494. Ни одну встречу в сезоне 2018/19 не посетило такое количество человек.

«Зенит» принимал ЦСКА в матче 28-го тура и одержал волевую победу со счётом 3:1. В составе победителей отметились Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, оформивший дубль. Нападающий Артём Дзюба оформил ассистентский хет-трик. Автором единственного гола в составе ЦСКА стал полузащитник Иван Обляков.

После завершения встречи на поле «Газпром-Арены» состоялась торжественная церемония награждения. Игроки и тренерский штаб «Зенита» получили золотые медали и чемпионский кубок, который останется в команде на вечное хранение.