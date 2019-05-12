Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» адресовал сообщение французской Лиге 1.

«Увидимся в следующий раз, Лига 1″, — написал бразильский форвард на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Неймар досрочно завершил текущий сезон, так как получил трёхматчевую дисквалификацию от Французской федерации футбола. Игрок понёс наказание за то, что ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции. «ПСЖ» встречался с «Ренном» и потерпел поражение.

Из-за отстранения Неймар не сможет помочь парижскому клубу в заключительных играх чемпионата Франции. «ПСЖ» предстоит дома встретиться с «Дижоном» и на выезде сыграть с «Реймсом». Также Неймар имеет трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках.

В текущем сезоне «ПСЖ» досрочно оформил чемпионство.