«Бостон Брюинз» на своей арене принимал «Каролину Харрикейнз» во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли. Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Игроки «Бостона» повели со счётом 2:0 уже в первом игровом отрезке, отличились Мэтт Грызлик и Джейк Дебраск, реализовавший большинство. Во втором периоде Коннор Клифтон и Грызлик увеличили преимущество хозяев.

Третья двадцатиминутка стала наиболее результативной: сначала Дэвид Бэкес и Дэнтон Хайнен забросили в ворота «Каролины» пятую и шестую шайбы, затем Джастин Уильямс сократил отставание гостей. Окончательный результат в концовке матча установил Теуво Терявяйнен.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 2-0, для выхода в финал Кубка Стэнли необходимо одержать четыре победы.