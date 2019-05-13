Российский фигурист Андрей Лазукин поделился фотографией с отпуска, который проводит вместе со своей девушкой Елизаветой Туктамышевой.

После завершения сезона спортсмены, которые тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина, отправились отдыхать на море. Фотографию с отпуска Лазукин опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в минувшем сезоне Туктамышева стала призёром двух этапов Гран-при, а также вышла в финал серии, где завоевала бронзовую медаль. Спортсменка пропустила чемпионат России из-за воспаления лёгких и не смогла принять участие в чемпионатах Европы и мира. Однако она была включена в состав сборной на командный чемпионат мира, где выиграла соревнования среди женщин.

Лазукин числился первым запасным в составе сборной, но смог принять участие в личном и командном чемпионатах мира, заменив сначала Максима Ковтуна, а затем Михаила Коляду.