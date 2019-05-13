После матча с московским ЦСКА раздевалка «Зенита» стояла на ушах: чемпионы праздновали победу в Премьер-Лиге, щедро поливая друг друга шампанским. Несмотря на то, что «Зенит» стал чемпионом России уже пятый раз, главный футбольный трофей страны является не самым частым гостем Санкт-Петербурга — болельщикам приходится ждать его по несколько лет. А потому и чемпионство всегда превращается в грандиозный праздник, который отмечается с большим размахом.

Матч с ЦСКА, в котором команда Сергея Семака одержала победу, завершился церемонией награждения петербуржцев. Поле «Газпром-Арены» было сплошь покрыто золотом, когда игроки выходили получить заслуженные медали.

Кубок чемпионов был вручён в руки Александру Анюкову: именно для этого Семак забрал капитанскую повязку у Бранислава Ивановича и отдал её ветерану клуба. Решение абсолютно справедливое — Анюков, защищающий цвета «Зенита» с 2005 года, как никто другой достоин быть обладателем трофея. Он выиграл чемпионат России уже в пятый раз, а победу посвятил своему отцу, который не дожил до очередного триумфа сине-бело-голубых. «Жаль только, что отец нашего чемпионства не увидел. Два месяца не дожил. Но, думаю, он смотрит сверху и радуется вместе с нами», — сказал Анюков после матча. 36-летний защитник добавил, что готов продолжить карьеру и дальше помогать петербургском клубу.

Одним из главных героев как матча, так и церемонии награждения стал форвард Артём Дзюба, неизменно веселящий окружающих своими шутками. Футболист признался, что нынешний сезон стал лучшим в его жизни. Победу в чемпионате России Дзюба назвал мечтой детства, к которой шёл всю жизнь. На церемонию он вышел с двумя сыновьями. «Буду внукам рассказывать, что творил дед», — шутил форвард.

В чемпионской раздевалке Дзюба стоял в обнимку с кубком, признавался, что чувствует себя побывавшим в сказке, и благодарил жизнь за пройденный путь. Для Артёма это чемпионство стало первым в карьере.

Получившие медали игроки дружно кинулись качать Семака, который и привёл команду к долгожданным наградам. Однако сам тренер скромно отметил, что творцом победы является не он, а те, кто выходил на поле и бился в каждом матче. Всё это показывает, насколько дружественная и уважительная атмосфера царит в нынешнем «Зените» — именно её не хватало при зарубежных наставниках.

Как и всегда, неотъемлемой частью праздника стали болельщики сине-бело-голубых, которых на «Газпром-Арене» собралось рекордное количество. На трибунах присутствовали 61 494 зрителя — такая аудитория не собиралась ни на одном матче РПЛ нынешнего сезона. В начале игры фанатский «Вираж» растянул огромный чемпионский баннер, но на этом праздник болельщиков не закончился: 26 мая после игры с «Енисеем» в Петербурге ожидается шествие, которое официально закроет сезон.