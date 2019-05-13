Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями от победы в чемпионате России. Для 30-летнего форварда титул стал первым в карьере.

В воскресенье, 12 мая, на «Газпром-Арене» состоялась торжественная церемония награждения игроков и тренеров «Зенита». На своей странице в «Инстаграме» Дзюба опубликовал фото с торжества, на которое вышел со своими сыновьями. «Непередаваемы эмоции», — написал форвард и сопроводил публикацию хэштегом #ЗаСебяИЗаСына.

Игрок признался, что считает последний год лучшим в своей жизни — сначала он в составе сборной России успешно выступил на домашнем чемпионате мира, затем стал победителем РПЛ.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство после 27-го тура, в котором сыграл вничью с «Ахматом». Московский «Локомотив» потерял очки в Туле, что позволило петербуржца стать недосягаемыми для соперников.