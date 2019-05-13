На чемпионате мира по хоккею состоится матч между сборными России и Чехии. Перед началом встречи букмекеры оценили шансы соперников на победу.

По мнению аналитиков, фаворитом матча станет сборная России: на команду Ильи Воробьёва ставят с коэффициентом 1.58, что составляет около 60% вероятности. Ничья и победа сборной Чехии оцениваются одинаково — коэффициентом 4.65.

Напомним, Россия и Чехия представляют группу В и идут в ней на лидирующих позициях. Обе команды начали турнир без поражений, команда Воробьёва разгромила сначала сборную Норвегии (5:0), затем Австрию (5:2).

Игра с Чехией состоится сегодня, 13 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Несмотря на то, что голкипер Александр Георгиев был признан лучшим игроком прошлого матча, ворота сборной России будет защищать Андрей Василевский.

Расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею. Инфографика: Nevasport