На чемпионате мира по хоккею состоится матч между сборными России и Чехии. Перед началом встречи букмекеры оценили шансы соперников на победу.

По мнению аналитиков, фаворитом матча станет сборная России: на команду Ильи Воробьёва ставят с коэффициентом 1.58, что составляет около 60% вероятности. Ничья и победа сборной Чехии оцениваются одинаково — коэффициентом 4.65.

Напомним, Россия и Чехия представляют группу В и идут в ней на лидирующих позициях. Обе команды начали турнир без поражений, команда Воробьёва разгромила сначала сборную Норвегии (5:0), затем Австрию (5:2).

Игра с Чехией состоится сегодня, 13 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Несмотря на то, что голкипер Александр Георгиев был признан лучшим игроком прошлого матча, ворота сборной России будет защищать Андрей Василевский.