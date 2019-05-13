На телевизионном шоу «Ледниковый период. Дети» завершился очередной этап соревнований, в котором принимали участие представительницы женского одиночного катания. Фигуристка Анастасия Марасанова, тренирующаяся в Колпинском районе Санкт-Петербурга, покинула проект.

По итогам соревновательного дня из соревнований выбыли три участницы, в числе которых оказалась и Марасанова. Напомним, победительницей этапа стала Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе. В «Ледниковом периоде» она выступает за команду Ильи Авербуха.

Жилина выступила в образе гостя с другой планеты и безошибочно исполнила свою программу, в которую включила каскад из тройных лутца и тулупа, тройной сальхов и двойной аксель.

На втором месте также расположилась подопечная Ильи Авербуха.