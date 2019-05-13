Российская фигуристка Евгения Медведева, тренирующаяся в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, рассказала о сложностях проживания в другой стране.

«Я чувствую разницу между Канадой и Россией, но в этой разнице я пытаюсь оставаться россиянкой», — заявила фигуристка, слова которой приводит vavel.com. Спортсменка отметила, что она работает как дома, но при этом скучает по своей стране и родному языку, так как сейчас её основным языком общения является английский.

Напомним, Медведева тренировалась в Москве в группе Этери Тутберидзе, но после сезона 2017/18 переехала в Канаду. Спортсменка боролась за золотую медаль Олимпийских игр, однако завоевала серебро, уступив 15-летней подруге по команде Алине Загитовой.