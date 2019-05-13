Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что прошлый сезон дался ей с большим трудом.

«В прошлом сезоне, в прошлом году, я пережила много всего, включая негативные вещи», — заявила Медведева, слова которой приводит vavel.com. Фигуристка добавила, что теперь у неё всё хорошо.

Напомним, после завершения сезона 2017/18 Медведева покинула группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась на протяжении одиннадцати лет. Спортсменка переехала в Торонто и начала работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Единственным турниром, который Медведева выиграла в прошедшем сезоне, стал финал Кубка России в Великом Новгороде. Эта победа позволила спортсменке получить путёвку на чемпионат мира, где она завоевала бронзовую награду.