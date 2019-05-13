Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп встретился с восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону Уле-Эйнером Бьорндаленом. Встреча произошла во время интервью для норвежского телевидения.

«Я не думаю, что у Уле Эйнара больше поклонников, чем у меня», — заявил Клопп и пояснил, что биатлон не является популярным видом спорта в Англии. Однако когда тренер узнал о возможности встретиться с именитым норвежцем, он сразу же дал согласие.

Клопп добавил, что попытается объяснить англичанам, что Бьорндален — это биатлон. «Он один из лучших спортсменов, которых я когда-либо видел», — подчеркнул тренер.

Напомним, помимо восьми золотых олимпийских медалей, в активе норвежца четыре серебра и одна бронза