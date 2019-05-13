Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов. Лучшим из россиян идёт Карен Хачанов, опережающий Даниила Медведева на одну строчку.

Хачанов занимает 13-е место и имеет 2720 рейтинговых очков. Медведев располагается строчкой ниже с 2625 очками. Напомним, на минувшей неделе Хачанов не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс», проиграв испанцу Фернандо Вердаско.

Медведев завершил выступление на турнире в Мадриде ещё раньше: он проиграл в первом круге, где встречался с аргентинцем Гвидо Пелье.

В первой тройке рейтинга не произошло никаких изменений. Список по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, на втором месте идёт испанец Рафаэль Надаль, на третьем — швейцарец Роджер Федерер. Замыкают пятёрку австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев, поменявшиеся местами.