Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок. Российская теннисистка Мария Шарапова потеряла семь позиций и опустилась на 35-е место.

В активе спортсменки 1490 рейтинговых очков. Лучшей из россиянок идёт Дарья Касаткина, занимающая 21-ю строчку с 2150 очками.

Напомним, на минувшей неделе Шарапова не выступала из-за травмы. Последним турниром, в котором спортсменка приняла участие, стал St. Petersburg Ladies, проходивший в конце января. Однако и там Шарапова не смогла доиграть до конца и снялась из-за травмы плеча.

Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему японка Наоми Осака. На вторую строчку поднялась румынка Симона Халеп, на третью — немка Ангелика Кербер. Кики Бертенс переместилась с седьмого места на четвертое, а Петра Квитова, наоборот, потеряла позиции и опустилась на пятую строчку со второй.