Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона 2018/19 для своей команды.

Сульшер отметил, что последние несколько месяцев дались «Манчестеру» очень тяжело. «Сейчас единственный положительный момент для нас – это тот факт, что сезон закончился», — заявил тренер, слова которого приводит ВВС. Специалист добавил, что 1 июля команда вновь начнёт работу, чтобы вернуть свои прежние позиции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат Англии на шестой позиции. От четвёртого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, команду отделили пять очков. Сульшер возглавил команду по ходу минувшего сезона, когда Жозе Моуринью был отправлен в отставку.

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».