В Санкт-Петербурге состоялся фестиваль по фигурному катанию «Петровский лёд», мероприятие прошло во дворце спорта «Юбилейный».

Участниками мероприятия стали представители детских театров и балетов на льду. Фестиваль является ежегодным и проводится уже третий раз подряд: в этом году выступили более тысячи юных артистов из разных городов России.

В составе членов жюри работала победительница международных стартов по синхронному катанию в составе петербургской команды «Парадиз» Алена Манджиева.

География фестиваля значительно расширилась: зрители увидели команды из Иркутска, Казани, Красногорска, Воронежа, Рязани, Москвы, Видного, Ступино, Люберец, Озер, Санкт-Петербурга, Сестрорецка. Спортсмены представили более 50 показательных номеров на различные тематики.