Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Александр Климкин может покуинть свою должность.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», Климкин может возглавить красноярский «Енисей». Специалист работал с петербургской командой на протяжении двух сезонов. В розыгрыше Суперлиги 2018/19 «Зенит» не смог побороться за призовые места и остановился на четвёртом месте. В чествертьфинале плей-офф петербуржцы проиграли польской «Скре».

Существует вероятность, что тренер «Скры» Роберто Пьяцца станет новым наставником петербургского клуба, однако источник уверяет, что руководство «Зенита» выступает против иностранцев у руля команды.

Главным тренером «Енисея» в минувшем сезоне был Любомир Травица, его команда заняла двенадцатое место.