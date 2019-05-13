Российский участник силовых видов спорта Михаил Кокляев поделился мнением о том, что боец Александр Емельяненко вновь оказался задержан полицией.

«Я буду ждать сколько угодно, мне торопиться некуда, — заявил Кокляев в разговоре с телеканалом 360. — Чем больше Саша сидит, тем сильнее мне на руку». Спортсмен добавил, что переживает о том, состоится ли бой, однако он готов ждать поединка столько, сколько потребуется.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, стало известно, что Емельяненко вновь столкнулся с проблемами с законом. Правоохранительные органы задержали спортсмена за то, что тот распивал алкогольные напитки в общественном месте.

Полиция подтвердила факт задержания правонарушителя, однако не огласила его фамилию.