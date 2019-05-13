В 28-м туре Российской премьер-лиги состоялось много бодрых матчей, которые определили главных неудачников сезона и все отчетливее обозначили лигочемпионскую группу. Nevasport рассказывает о ключевых событиях тура.

Кураж тура

«Зенит» выходил на домашний матч с ЦСКА в статусе чемпиона, а это самое сладкое: закрепить статус и проявить себя перед своими болельщиками в матче, где нет турнирной необходимости набирать очки. Забив второй гол, петербуржцы обрели настоящий чемпионский кураж, показав 10-15 минут воздушного футбола. ЦСКА в этот момент выстоял чудом, но в целом по матчу голову уже не поднял. Армейцы проигрывают важнейший для себя матч в борьбе за еврокубки, а «Зенит» наглядно показывает, кто в России чемпион не только по результату, но и по игре.

Разгром тура

«Рубин» приехал в Москву с ожиданием как обычно закрыться, но как бы не так. В оппонентах у команды Бердыева оказался злой «Локомотив», преобразовавший отрицательную мотивацию от поражения в матче с тульским «Арсеналом» в два гола к десятой минуте. Во втором тайме у «Рубина» удалился Подберезкин, что и позволило команде Семина довести счет до крупного.

Спасение тура

В Оренбурге сыграли миниатюру из Лиги Чемпионов — хозяйская команда, казалось, вырвала волевую победу на 86-й минуте, однако «Урал» отыгрался на 95-й. Светловолосый ветеран Павел Погребняк вспомнил молодость — когда-то, более десяти лет назад, он ставил такие моменты на поток: высокий, мощный прыжок и удар головой. И все это в момент, когда тиканье судейского секундомера уже слышит весь стадион.

Транжиры тура

Футболистам московского «Динамо» впору сходить в церковь. В весенней части чемпионата команде откровенно не везет с голами, хотя моментов команда Хохлова создает множество. Матч с «Ростовом», а особенно второй его тайм, как квинтэссенция всей весны. «Динамо» насоздавало миллион моментов, но изменить нолик на табло бело-голубым так и не удалось. «Не везет мне в смерти, повезет в любви». Неудачи «Крыльев» и «Уфы» позволяют «Динамо» чувствовать спокойно, избегая стыковых игр с обитателями ФНЛ.

Вылеты тура

28-й тур официально определил главных неудачников сезона. Голодающий «Анжи» не совладал с великолепной весенней формой тульского «Арсенала», хотя и был близок, чтобы отыграться. «Енисей» же безропотно сложил лапки в матче с рвущимся в Лигу Чемпионов «Краснодаром». Обе команды официально оформили себе путевку в ФНЛ — высший эшелон чемпионата России они покидают.

Прыжок тура

«Спартак» тихо-мирно доковылял до второй победы подряд. Красно-белым вновь помог единственный гол легионера. Если в матче с «Уралом» это был Фернандо», то теперь Зе Луиш: на 11-й минуте кабовердианец продемонстрировал свой чудо прыжок, поймав мяч в высшей точке после навеса Мельгарехо. Вадиму Евсееву так и не удалось насолить бывшему клубу, хотя моментов «Уфа» имела предостаточно.

Дубль тура

Рашид Рахимов не зря давал шанс Амблаю Мбенгу в матче с «Зенитом». Питерцам сенегалец не забил, а вот в ворота «Крыльев» придумал дубль, удвоив тем самым свое общее количество мячей за сезон. «Ахмат» уже ближе к «хорошистам», чем к «троечникам», а поражение «Крыльев» поставило их на край необходимости готовится дополнительным стыкам. Но вся борьба впереди: играть еще два тура, а до «Динамо» — три очка.