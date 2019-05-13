Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась забавной фотографией, на которой отдыхает на полу, подложив под голову собственный конёк.

Фигуристка опубликовала фотографию у себя в «Инстаграме». «Усталая, но счастливая», — написала Медведева под публикацией.

На данный момент двукратная чемпионка мира принимает участие в гастрольном туре ледового шоу «Stars on Ice», фото было сделано после очередного выступления.

Напомним, после завершения сезона 2017/18 Медведева покинула группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась на протяжении одиннадцати лет. Спортсменка переехала в Торонто и начала работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

В марте Медведева приняла участие в чемпионате мира, где завоевала бронзовую медаль.