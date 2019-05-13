Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала фотографию с отпуска, который она проводит в Тайланде.

На снимке Самодурова, одетая в откровенный красный купальник, позирует в бассейне.

Напомним, в минувшем сезоне фигуристка выиграла чемпионат Европы. На чемпионате России она заняла шестое место, но смогла отобраться в состав сборной, так как тройку призёров турнира составили юниорки из группы Этери Тутберидзе.

Кроме того, Самодурова стала обладательницей бронзовой награды командного чемпионата мира, который состоялся в японской Фукуоке.

Ранее спортсменка сообщила, что постановщиком её новой произвольной программы будет Илья Авербух. Над короткой программой спортсменка работает с Иваном Ригини.