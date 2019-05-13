Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг чемпионской гонки, в которой лидирует серб Новак Джокович.

Вторую строчку занимает испанец Рафаэль Надаль, отыгравший одну позицию. На третьем месте располагается швейцарец Роджер Федерер.

Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий шестую позицию. Андрей Рублёв идёт на 72-й строчке, Карен Хачанов — на 73-й.

В обновлённом рейтинге ATP Хачанов занимает 13-е место и имеет 2720 рейтинговых очков. Медведев располагается строчкой ниже с 2625 очками. Напомним, на минувшей неделе Хачанов не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс», проиграв испанцу Фернандо Вердаско.