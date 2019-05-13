Защитник московского ЦСКА Артём Блажиевский покинул расположение сборной России по хоккею. Об этом стало известно из заявления пресс-службы ФХР.

Тренерский штаб команды поблагодарил хоккеиста за проделанную работу и пожелал хорошей подготовки к новому сезону.

Напомним, сегодня, 13 мая, сборной России предстоит сыграть с командой Чехии в рамках группового этапа турнира. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.

Накануне сборная России разгромила Австрию, забросив в ворота соперника пять безответных шайб. Команда Ильи Воробьёва имеет в своем активе шесть очков после двух матчей. Такой же результат показывают чехи, команды возглавляют турнирную таблицу группы В.

За день до встречи главный тренер сборной России Илья Воробьев заявил, что ворота команды будет защищать голкипер Андрей Василевский.