Известный российский Актёр театра и кино Дмитрий Назаров посвятил очередную песню московскому «Спартаку», болельщиком которого является.

Назаров написал песню в честь победы красно-белых над «Уфой». Однако, несмотря на завоеванные три очка, артист остался недоволен игрой команды. «Слишком мягка стать «Спартака». Три очка мы в мучениях родили недоношенных, правда, слегка», — спел Назаров.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Уфой» проходил в воскресенье, 13 мая, на стадионе «Открытие Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал нападающий красно-белых Зе Луиш, отличившийся уже на 11-й минуте встречи. Результативную передачу на свой счёт записал Лоренско Мельгарехо.