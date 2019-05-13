Матч с чехами будет первой серьезной проверкой для сборной России на чемпионате мира по хоккею. Позади две дежурные победы — над норвежцами и австрийцами. Nevasport делает первые выводы.

У сборной есть супербригада большинства, но надо смотреть ее в матче с топами

Большинство сборной России великолепно сработало в игре с Норвегией, где из четырех попыток было реализовано три. Забили в большинстве и австрийцам, хотя могли бы и больше, если бы не стремление сыграть на красоту. Пока в сборной России отменно работает первая бригада большинства: Гусев, Дадонов, Малкин, Кучеров и Сергачев.

Тренерский штаб Ильи Воробьева соединил в этой бригаде все лучшее из того, что было и есть в российском хоккее. Слева виртуозит Никита Гусев, за воротами на «точке Шипачева» работает Евгений Малкин, который, конечно, ничем не уступает экс-форварду СКА. Евгений Дадонов — лучший в мире игрок по умению расстрелять с пятачка в упор — на своем месте. На правом фланге смертоносен Никита Кучеров, пока идущий по своему графику НХЛ. Наконец, за всеми чистит и закрывает зону защитник Михаил Сергачев — самый талантливый россиянин на этой позиции прямо сейчас.

Все выглядит здорово как на бумаге, так и на льду. Единственная сноска — здорово против Норвегии и Австрии. Как будет с более сильными командами, узнаем в матче против чехов.

Овечкин и Кузнецов пока не айс, а вместе с ними и Капризов

В последней игре Евротура против чехов Воробьев отыскал вариант с супертройкой — Овечкин-Кузнецов-Капризов. Тогда их звено забило все шайбы в матче, а центрфорвард Кузнецов набрал четыре очка. Ничего из того, что было наработано в той игре, не сработало в матчах с Норвегией и Австрией. Овечкин пока не наладит взаимопонимание с Кузнецовым, что странно, учитывая общий клуб. А вместе с ними теряется и Капризов. Очков у этой тройки пока нет. Еще чуть-чуть, и у Воробьева поднимется рука — развести по звеньям Овечкина и Кузнецова.

Оправдать тройку очень просто: они практически не получают шанса в большинстве. Вторая супербригада большинства ждет своего часа, когда перестанет получатся у первой. Да и общего большинства пока что мало — по четыре штуки за матч.

Барабанов гениален в роли тринадцатого нападающего

Миниатюрный танк из СКА великолепен в роли затычки. Особенно у него получается в меньшинстве — свежий Барабанов выскакивает на лед и в одиночку тянет время где-то у чужих бортов. Органичен Барабанов и в тройке с Ковальчуком и Андроновым, куда его иногда ставят вместо Плотникова. Своей игрой питерский армеец заслужил сыграть даже с Овечкиным и Кузнецовым, где он действовал часть матча с Австрией. Сейчас ясно, что роль тринадцатого форварда Барабанов будет ротационно делить с Плотниковым и Телегиным.

Вратари в порядке, защита — не очень

В первых двух матчах сборной России играли два разных вратаря. В матче с норвежцами стеной стоял Василевский, в игре с австрийцами — на ноль отстоял Георгиев. Оба показали себя на отличном уровне, чего не скажешь об обороне российской сборной. Вратарям дали показать себя — защита пропускала опасные атаки на свои ворота от не самых грозных команд турнира. В матче с топ-сборными нужно играть с большей дисциплиной и концентрацией, иначе шайб в воротах национальной команды окажется куда больше, чем две.

За сборную России играет время. Защитники сыграются между собой, а двое из них (Задоров и Гавриков) хотя бы пройдут пик акклиматизации, которая наверняка мешала играть на все 100%.

Ковальчук: «Спасибо, что живой»

Опасения болельщиков, что Илью Ковальчука напрасно взяли на чемпионат мира, и что он уже не элитный нападающий современного российского хоккея, не подтвердились. Уже в игре с Австрией Ковальчук показал себя как лидер, приняв непосредственное участие в двух забитых шайбах. Кови уж точно выглядит поживее Овечкина, который пока невнятен. Впрочем, больших выводов по матчам со слабаками делать не стоит.