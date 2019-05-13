Российский гонщик Никита Мазепин примет участие в майских тестах Формулы-1, которые состоятся в Барселоне.

Как сообщает autosport.com.ru, Мазепин будет входить в состав команды «Мерседес». Заезды пройдут 14 и 15 мая.

В нынешнем сезоне Мазепин выступает в Формуле-2, на тестовых заездах он станет партнёром основного пилота «Мерседес» Валттери Боттаса. Ранее Мазепин уже участвовал в тестах, выступая в качестве пилота развитию команды «Форс Индия».

Напомним, в нынешнем сезоне состоялось пять этапов Гран-при Формулы-1. На данный момент лидером в зачёте пилотов идёт Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», второе место занимает Боттас. На третьей строчке располагается Макс Ферастаппен из «Ред Булла». Российский пилот Даниил Квят имеет три очка и занимает 16-е место.