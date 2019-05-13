Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как получила непристойное предложение.

Экс-фигуристка принимала участие в съемке для мужского журнала, но не раздевалась в кадре. Несмотря на это, ей поступило неприличное предложение. «Как-то мне сказали: «Переспи со мной, у тебя все будет зашибись», — сообщила Слуцкая телеканалу НТВ.

Также бывшая фигуристка рассказала о разводе с Сергеем Михеевым. Слуцкая пояснила, что супруги решили разойтись, так как им стало не по пусти.

Ранее Слуцкая рассказала о своей деятельности в Государственной думе и поделилась мнением по поводу критики в интернете. Экс-спортсменка заявила, что социальные сети — это пространство, в котором любой человек, не реализовавшийся в своих делах, может зайти на страницу к известной персоне и «вылить на него свою несостоятельность».